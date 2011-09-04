Incautan más de media tonelada de cocaína en el departamento de Sucre

En un operativo adelantado por hombres del DAS, en coordinación con la Fiscalía y Procuraduría, detuvieron en la Troncal de Occidente a la entrada de Sincelejo una tracto mula procedente del sur del país donde venían camuflados más de 600 kilogramos de cocaína pura

Tras esconder la droga, los traficantes habían soldado hábilmente el piso metálico del vehículo, aparentemente vacio, por lo que los hombres del Das debieron utilizar equipos especiales para extraerla

Didier Gustavo Obando, director seccional del Das en Sucre, dijo que la droga tiene un valor de más de 30 millones de dólares en el exterior

De acuerdo con el funcionario la droga iba a ser exportada y según informes de inteligencia sería enviada a través del Golfo de Morrosquillo

El conductor del vehículo, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía