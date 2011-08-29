Invierno arrasa con la ganadería en Bolívar

Hacia poblaciones de Sucre y Magdalena, están siendo enviadas miles de reses criadas en pastizales del sur de Bolívar. Con ello, los ganaderos de la región buscan evitar que sus animales se sigan muriendo de hambre

En municipios como San Fernando, Margarita, Talaigua y Mompox, donde decenas de corregimientos están bajo agua, el ganado está muriendo y ello porque las aguas han arrasado los pastizales donde se alimentan estos ejemplares

Un reporte de la Secretaría de Agricultura de Bolívar reveló que durante los corrido del año más de 90.000 reses en este departamento han muerto de física hambre

“Lo que quedó allá del ganado fue muy poco, no hay nada que sembrar en estos momentos, estos municipios llevan casi dos años bajo agua”, expresó Felipe Turizo alcalde de la localidad de San Fernando, donde al menos nueve corregimientos se encuentran inundados en estos momentos