Mueren cinco personas en accidentes de tránsito en Sucre

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Tres accidentes de tránsito se registraron este lunes festivo en carreteras del departamento de Sucre

El hecho mas grave se presentó en la troncal de occidente, entre los municipios de Los Palmitos y Ovejas Sucre

En el punto conocido como la curva de la Santa, el conductor de un bus de transporte interdepartamental afiliado a la empresa Torcoroma perdió el control del automotor y se volcó a un lado de la vía

En el accidente murió un niño de dos años de edad y una mujer, otras 17 personas resultaron heridas y son atendidas en centros hospitalarios de Corozal y Sincelejo

El tráfico vehicular por la troncal de occidente que comunica a la costa Atlántica con el interior del país estuvo semi paralizado como consecuencia del accidente

De otro lado en la vía que comunica a Sincelejo con Toluviejo, a la altura de Las Majaguas un camión que transportaba campesinos al corregimiento de Macayepo se volcó, en este hecho dos campesinos murieron y seis mas resultaron heridos

El tercer hecho se presentó en el municipio Los Palmitos donde un motociclista murió al chocar contra una tracto mula