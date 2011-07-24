Uruguay venció 3-0 a Paraguay y llegó a 15 títulos

La selección de fútbol de Uruguay venció 3-0 a Paraguay y completó 15 títulos en Copa América, como el máximo triunfador en este toreo

Los tantos de la victoria fueron conquistados por Luis Suárez, a los 11, y Diego Forlán, a los 41 y 90 minutos

Formaciones iniciales:Uruguay: Fernando Muslera; Maxi Pereira, Diego Lugano, Sebastián Coates, Martín Cáceres; Egidio Arévalo, Diego Pérez, Álvaro González, Álvaro Pereira; Diego Forlán y Luis Suárez

Paraguay: Justo Villar; Iván Piris, Darío Verón, Paulo Da Silva, Elvis Marecos; Néstor Ortigoza, Cristián Riveros, Víctor Cáceres y Enrique Vera; Nelson Haedo Valdez y Pablo Zeballos

Árbitro: Salvio Fagundes (Brasil)

Estadio: Monumental, en Buenos Aires

Hora: 16.00 (2pm, hora colombiana).