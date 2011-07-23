Suárez buscará dos galardones más en la final de la Copa América

Luis Suárez, delantero de Uruguay, afronta la final contra Paraguay como una de las máximas estrellas de la Copa América 2011, en la que apunta a mejor jugador del torneo y en la que luchará por ser máximo goleador, un reto más difícil después de los tres tantos anotados frente a Venezuela por el peruano Paolo Guerrero, que ya suma cinco, dos más que el atacante de la selección celeste. Luis Suárez ha brillado en una competición continental en la que futbolistas como el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar o el colombiano Radamel Falcao estaban llamados inicialmente a ocupar algún puesto en el podio de grandes figuras, pero la temprana eliminación de sus equipos han mermado sus actuaciones. El delantero, de 24 años, ha formado una conexión notable en el ataque celeste junto a Diego Forlán y ha liderado la presencia de su selección en la final con tres goles, todos ellos frente a Perú, uno en la primera jornada de grupos (1-1) y dos en las semifinales del pasado martes (0-2). Luis Suárez, sin embargo, está a dos goles del máximo anotador de la Copa América 2011, el peruano Paolo Guerrero, que suma cinco goles

El argentino Sergio ''Kun'' Agüero suma tres tantos, mientras que el ecuatoriano Felipe Caicedo, los brasileños Neymar y Alexandre Pato, el colombiano Radamel Falcao y el uruguayo Álvaro Pereira han logrado dos. De todos ellos, sólo juegan mañana Luis Suárez y Pereira, que serán titulares en la final del Monumental. El delantero celeste no sólo aspira al trofeo de máximo goleador, sino también al de mejor jugador. Le falta el duelo de este domingo contra Paraguay, aunque se centra en el colectivo, en el título de la Copa América 2011, más allá de los galardones individuales.