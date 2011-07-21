Luis Suárez el más opcionado para llevarse el título de artillero de la Copa

El uruguayo Luis Suárez, es el gran favorito dentro de la Copa América para llevarse el título del artillero de la competencia, con tres goles anotados y con un partido por disputar, este delantero que milita en el Liverpool, con un solo tanto más podría llevarse por delante al Argentino Sergio Agüero, quien en este momento acumula la misma cantidad de goles que el uruguayo. Tan sólo los jugadores de Uruguay y Paraguay, que jugarán la final, y los de Perú y Venezuela, que pelearán por el tercer puesto, pueden sumar goles a su cuenta. Con dos goles hasta ahora y con opciones de sumar están el peruano Paolo Guerrero y el también uruguayo Álvaro Pereira. Diego Pérez de Uruguay, Haedo Valdez, Antolín Alcaraz, Lucas Barrios y Cristian Riveros, además de Roque Santa Cruz, aunque este tiene muy complicada la presencia en la final por lesión, por paraguay, llegan con un gol anotado y con la posibilidad de aumentar las cifras

Los peruanos Carlos Lobatón y Juan Vargas, este último sin opción alguna de jugar por sanción, además de César González, Salomón Rondón, Miku, Grendy Perozo, Oswaldo Vizcarrondo y Gabriel Cichero de Venezuela, también acumulan un gol en la tabla de goleadores y de igual forma cuentan con una última oportunidad de seguir anotando. Solo tendrán noventa minutos, para poder llevarse el segundo título más importante que entrega la competencia.