Tabárez confirmó alineación con Cavani, Forlán y Luis Suárez en ataque

El seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, confirmó hoy sin sorpresas la alineación de su equipo para el partido del próximo día 4 frente a Perú en el inicio del Grupo C de la Copa América, con un ataque que contará con Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez

En conferencia de prensa posterior al primer entrenamiento de los celestes, el técnico anunció a los once que estarán en el estadio San Juan del Bicentenario, ubicado a 140 kilómetros de esta ciudad

"Pensé que no me lo iban a preguntar", dijo Tabárez con buen humor y una sonrisa tras recibir la interrogante y luego de varias anteriores referidas a temas generales

El técnico confirmó que Uruguay tendrá a Fernando Muslera en la portería, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Mauricio Victorino y Martín Cáceres en la defensa; Egidio Arevalo Ríos y Diego Pérez serán los medios de contención, el joven Nicolás Lodeiro tendrá la responsabilidad de la creación y por delante estarán los goleadores Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez

Al referirse al defensa Diego Godín, del Atlético de Madrid y titular durante el Mundial de Sudáfrica donde los celestes quedaron cuartos, señaló que evoluciona muy bien de la rotura de fibras que sufrió durante los entrenamientos en Montevideo

"Posiblemente ocupe un lugar entre los suplentes", dijo, aunque matizó que van a respetar los tiempos y esperar para definirlo.