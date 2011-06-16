Proceso de las 'chuzadas'contra Uribe se ordenó de oficio

La declaración en versión libre que debe rendir este jueves el ex presidente Álvaro Uribe por las llamadas 'chuzadas telefónicas', obedece a una investigación que de oficio ordenó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 12 de octubre

Una vez se ordenó la apertura de investigación preliminar, ante le Comisión acudieron cerca de 40 víctimas de las interceptaciones, quienes elevaron acusación formal, considerando que el espionaje se tipifica internacionalmente como los delitos de tortura sicológica y persecución política

Inicialmente el proceso estuvo a cargo de tres representantes: Alfredo Bocanegra, Augusto Posada y Heriberto Escobar. La exsenadora Piedad Córdoba, quien se negó a declarar como testigo y pidió reconocimiento como víctima, recusó al representante Posada, quien posteriormente renunció a investigar en ese proceso

Posada fue reemplazado por José Rodolfo Pérez, elegido por el movimiento Apertura Liberal, que perdió su personería jurídica, por lo que hace bancada con el Partido de la U

Posteriormente se produjo una llamada de Uribe al coordinador de la investigación, Alfredo Bocanegra, por unas declaraciones concedidas a un medio de comunicación en temas político y en las que además afirmó que "Uribe no encontraría en él al Heyne Mogollón que tuvo Ernesto Samper"

Bocanegra relató la accidentada conversación telefónica con Uribe, por lo que no solo fue recusado sino que recibió amenazas. Por ello renunció a la investigación

En reemplazo de Bocanegra fue designado Camilo Andrés Abril, quien solo estuvo en el encargo por unos pocos días, pues se incrementaron las amenazas que ya había recibido por una investigación contra Uribe cuando fue gobernador de Antioquia en el caso de unos contratos con una Convivir

A Abril lo reemplazó Yahir Acuña, de las negritudes, a quien algunos han señalado como amigo de sectores paramilitares del departamento de Sucre, del que es oriundo, pero ha desmentido cualquier tipo de nexos con grupos ilegales

Hace un mes sectores de la Comisión informaron que esperaban llamar a Uribe a rendir versión libre. A través de Twitter el expresidente anunció que estaba dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal judicial, y días después su abogado, Jaime Lombana, radicó un oficio pidiendo la versión libre en este y otros dos procesos que se le siguen: la muerte del ex alcalde de El Roble, Sucre, y la llamada ‘yidispolítica’

Sin embargo, cada proceso lleva su propio trámite y la declaración que este jueves 16 de junio realiza Uribe es exclusivamente sobre las chuzadas telefónicas, un escándalo de carácter internacional y sobre el cual hay expectativa en diferentes sectores del país y del mundo