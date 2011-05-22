Denuncian irregularidades al cierre de inscripción de cédulas

Esta tarde las seis vence el plazo para inscribir la cédula, procedimiento que permitirá ejercer el derecho al voto, en las elecciones del mes de octubre. Mientras tanto, en las redes sociales como twitter están denunciando prácticas ilegales

Antes de que concluya dicho proceso se han hecho denuncias de posibles irregularidades, a través de las redes sociales. Estas son algunas:brujitaniac @petrogustavo CUAL DEMOCRACIA EN SOLEDAD POR LA INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA ESTÁN DANDO 15.000 hace como 1 hora paulicruz@Registraduria en Barrancabermeja no están habilitados hoy domingo 22 de mayo los puestos de votación para inscripción de cédulamadmhax : un desastre se ven personas verificando inscripciones y entregando $$$. la policia se hace la ciega. rmontenegro: q empiece la @PoliciaColombia a hacer operativos x el tema de retención de cédulas x parte de "lideres" politiqueros. hace 4 minutos vía Twitter for BlackBerry® enMariClauP Líderes piden a ciudadanos certificado de inscripción de cédula en puesto Jose de la Vega y Liceo Bolivar en Cgena#malapracticapolitica Los bogotanos esperaron hasta último momento para inscribir sus cedulasA una hora de que se cierre el plazo para la inscripción de cedulas para las próximas elecciones, aún se registran largas filas de bogotanos tratando de inscribir sus documentos para poder votar

Los ciudadanos se quejaron del tiempo de espera para realizar este proceso ya que afirmaban que duraron haciendo una fila que oscilaba entre 45 minutos y una hora Sin embargo, según la Registraduría Nacional hasta el momento se han inscrito 2.439.849 colombianos

Es importante recordar a las personas que aún se encuentran realizando este proceso, que la inscripción es totalmente gratuita y la deben realizar quienes hayan cambiado de residencia o tengan una cédula expedida antes de 1988 y no hayan votado en las últimas elecciones

En Sucre y Chocó se alteró la jornada de inscripción de cédulasEl Delegado Electoral de la Registraduría, Alfonso Portela, explicó que dos hechos uno en Sucre y otro en el Chocó, alteraron la tranquilidad del cierre de inscripción de cédulas

Aseguró que en el Municipio de San Antonio de los Palmitos, Sucre, fue asaltado el delegado de la Registraduría y le quitaron el material electoral

Mientras tanto, este domingo, en el departamento del Chocó, las acciones violentas de las Farc, que causaron la muerte de tres personas en el Medio Atrato, también provocaron intimidaciones entre el personal que acudía a inscribir la cédula

Alfonso Portela anunció que mañana se entregarán las denuncias ante los organismos de control para que se inicien las investigaciones por presuntos trasteo de votantes y pago por inscripción de cédulas en varias regiones del país