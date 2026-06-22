Reportan caída global de X (Twitter) hoy 22 de junio: ¿qué pasó? Lo último de la red social. Getty Images / SOPA Images

Este lunes 22 de junio de 2026, miles de reportes de usuarios de la red social X (antes Twitter) en todo el mundo indican que el servicio presenta una caída masiva a nivel global.

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El portal Down Detector, que refleja los reportes de fallas en Internet, acumula actualmente un notable pico de más de 35.000 reportes de inconvenientes con X. Las alertas comenzaron a registrarse cerca de las 9:00 a. m., hora colombiana.

De acuerdo con el portal especializado 9ToMac, también se han recogido reportes de fallos en otras aplicaciones y servicios en internet, como es el caso de Reddit, Canva y Epic Games.

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¿Qué fallas están reportando los usuarios?

Los usuarios que se han enfrentado a inconvenientes con X describen comportamientos similares al usar la aplicación o la página de la red social.

Los reportes indicas que al ingresar se encuentran con un bucle de carga infinito que termina por mostrar un mensaje indicando que los posts no se encuentran disponibles en el momento. Finalmente se observa un error de tiempo de respuesta dle servidor.

Esta situación ha afectado a las personas que utilizan constantemente a X como una fuente de primera mano para obtener información actualizada.

Hasta el momento no hay una respueta oficial por parte de X.