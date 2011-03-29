¿Quiénes son los funcionarios del distrito a los que se les dictó medida de aseguramiento?

Miguel Ángel MoralesrussiFue elegido como contralor de Bogotá en enero del año 2008, con 42 de 45 votos a favor en el Concejo Distrital. Los otros tres concejales estaban ausentes. Ellos son: Aty Quigua, Jaime Caycedo y Andrés Camacho

Recibió el respaldo político de todos los partidos con representación en el Concejo, incluyendo aquellos que no formaban parte de la coalición. Cuando comenzaba su último año como contralor, el pasado 25 de febrero, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, dentro de las investigaciones por el llamado ‘Carrusel de Contratación‘

Moralesrussi es abogado de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario

Fue consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ocupó diferentes cargos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en la Contraloría General de la República y en la Contraloría de Bogotá

Liliana PardoLa abogada Liliana Pardo, especialista en derecho financiero, llegó a la administración distrital en el año 2004, durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón, para desempeñarse como secretaria privada del entonces secretario de gobierno, Juan Manuel Ospina

Luego, asumió la dirección del Fondo de Vigilancia y Seguridad y tres años después, en el 2007, fue nombrada como directora del IDU

Al ser elegido como alcalde de Bogotá, Samuel Moreno le pidió a Pardo que siguiera en el cargo mientras se superaba el problema del cobro inesperado de valorización

Allí permaneció hasta abril del 2010 cuando fue designado Néstor Eugenio Ramírez en su reemplazo

Liliana Pardo ha negado insistentemente cualquier relación con el llamado ‘Carrusel de Contratación’ del Distrito y el supuesto cobro de comisiones a contratistas

Inocencio MeléndezQuienes conocen a Inocencio Meléndez lo califican como un hombre “brillante” y “de los más conocedores” del derecho público

Llegó al Instituto de Desarrollo Urbano en 2006, durante la administración del exalcalde Luis Eduardo Garzón, para desempeñarse como subdirector técnico, después como director técnico legal y a partir del año 2009 como subdirector jurídico

Inocencio Meléndez, oriundo de San Onofre - Sucre, era considerado “la mano derecha” de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quien le sugirió a su sucesor, Néstor Eugenio Ramírez, que lo tuviera en cuenta como “pieza clave” en la entidad por su amplio conocimiento y experiencia

Personas cercanas al instituto aseguran que Pardo confiaba plenamente en su subalterno

Sin embargo, la recomendación de Pardo no fue suficiente y Ramírez decidió retirarlo del cargo pocas semanas después de su llegada a la dirección, en abril de 2010

Meléndez es abogado, especialista en derecho procesal, con postgrado en derecho público y sociología política, derecho administrativo económico y magíster en derecho y en administración. Además, tiene un doctorado en derecho patrimonial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid

Ha sido profesor de contratos estatales de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes y profesor invitado de reconocidas universidades del país

Antes de ingresar al IDU, trabajó como revisor de control previo en la Contraloría General, como profesional universitario en el Ministerio del Interior en el año 1992, como asesor de la Procuraduría General y como jefe de oficina de la Contraloría de Bogotá.