Nadal, Federer y Djokovic avanzan a cuartos de final de Indian Wells

Las tres mejores raquetas del mundo siguen adelante en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, mientras que Rafael Nadal y Roger Federer tuvieron dificultades en octavos de final y el serbio Novak Djokovic mantiene su línea imparable. El español obtuvo una victoria de lo más sufrida frente al indio Somdev Devvarman, número 84 del mundo, por 7-5 y 6-4, en una hora y 54 minutos. "Jugué realmente mal, creo. Especialmente al comienzo. Jugué terrible", admitió el español, quien se verá las caras en cuartos frente al croata Ivo Karlovic -conocido por sus imparables saques directos-, que derrotó al español Albert Montañés. Federer batió al joven estadounidense Ryan Harrison por 7-6 y 6-3 en una hora y 25 minutos y se medirá en la siguiente ronda a su compatriota Stanislas Wawrinka, que doblegó al checo Tomas Berdych (CZE) por 3-6, 6-4 y 6-4. "No jugamos bajo las mejores condiciones. Además, nunca me había enfrentado antes a él y eso hizo que no sacara mi mejor tenis desde el comienzo. No es fácil jugar de noche y menos contra alguien que sale creyendo al máximo en sus opciones", afirmó el número dos del mundo. Por su parte Djokovic se impuso con comodidad a su compatriota Viktor Troicki por 6-0 y 6-1. "No creo que esté jugando un tenis increíble", dijo Djokovic, número tres del mundo. "Creo que estoy jugando realmente sólido (...). Pienso que él tuvo un muy mal partido en general. Pero yo estuve sólido y sigo jugando bien, eso es lo que me hace feliz", añadió. El jugador, de 23 años, extendió su racha de victorias consecutivas a 17 desde la Copa Davis en diciembre, y se verá en cuartos de final con el francés Richard Gasquet, que doblegó a Andy Roddick por 6-3 y 7-6. "Estaba jugando de forma increíble hasta el 6-4, 4-2. Tuve dos ocasiones para romperle el saque y no lo logré. Después luché mucho; él jugó más agresivo y me resultó difícil acabar el partido. Estoy realmente contento con mi revés", afirmó Gasquet. En el cuadro femenino la francesa Marion Bartoli venció a la serbia Ana Ivanovic por 6-4 y 7-6 a pesar de jugar con molestias. "Desde por la mañana me sentí bastante mal. No pude desayunar. Me dormí antes del partido porque estaba realmente enferma. Fui a la pista y el calor del comienzo me vino bien, pero luego comenzó a ser sofocante y al final del primer set no me encontraba nada bien", declaró. Su rival será la belga Yanina Wickmayer, que se impuso a Shahar Peer por 6-3 y 6-3 en una hora y dos minutos. Principales resultados:Hombres Octavos de final. Tommy Robredo (ESP) a Sam Querrey (USA) 6-1 y 6-3 Juan Martín Del Potro (ARG) a Philipp Kohlschreiber (GER) 7-6 y 7-6Stanislas Wawrinka (SUI) a Tomas Berdych (CZE) 3-6, 6-4 y 6-4 Novak Djokovic (SRB) a Viktor Troicki (SRB) 6-0 y 6-1 Richard Gasquet (FRA) a Andy Roddick (USA) 6-3 y 7-6Rafael Nadal (ESP) a Somdev Devvarman (IND) 7-5 y 6-4 Roger Federer (SUI) a Ryan Harrison (USA) 7-6 y 6-3 Ivo Karlovic (CRO) a Albert Montañés (ESP) 7-6 y 6-2

Mujeres cuartos de final. Marion Bartoli (FRA) a Ana Ivanovic (SRB) 6-4 y 7-6Yanina Wickmayer (BEL) a Shahar Peer (ISR) 6-3 y 6-3.