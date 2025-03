Federer y Djokovic vencieron con comodidad en sencillos y Nadal en dobles de Indian Wells

En el primer Masters 1000 de la temporada, Roger Federer y Novak Djokovic resolvieron sin contemplaciones sus partidos en menos de una hora, mientras que Rafael Nadal y Marc López sufrieron para superar en el dobles a Lukas Dlouhy y Paul Hanley

La pareja de españoles seguirá defendiendo su corona tras obtener una victoria por 7-5, 6-7 y 10-7 en algo más de dos horas de partido y clasificarse para semifinales. Allí se podrían medir al tándem formado por Roger Federer y Stanislas Wawrinka si superan a Knowles y Mertinak

Federer, número dos del mundo, obtuvo su victoria más rápida del campeonato, con un 6-0 y 6-2 frente al argentino Juan Ignacio Chela, en 58 minutos. La única oportunidad que tuvo su rival de hacerle una rotura de saque llegó en el juego inaugural

"Claramente con un resultado como éste, especialmente en un día caluroso como hoy, eliges los días que juegas bien y ganas rápido, así que me siento feliz de que haya ido tan bien", apuntó el helvético, que el año pasado cayó en tercera ronda frente al chipriota Marcos Baghdatis

El suizo se enfrentará en octavos de final al local Ryan Harrison después de que éste se impusiera a Milos Raonic por 7-6 (1), 4-6 y 6-4, en dos horas y 29 minutos

Por su parte Djokovic sumó su decimosexta victoria seguida tras aplastar por 6-0 y 6-1 a Ernests Gulbis en 54 minutos. El número tres del mundo no encontró rival y selló el partido con dos puntos de servicio directo

"Él es impredecible; tiene un saque muy fuerte y un golpe desde la línea de fondo poderoso, pero si no es paciente y no le da bien a las bolas como hoy, puede fallar mucho", apuntó Djokovic sobre su contrincante. "No se encontraba cómodo, obviamente", añadió

El serbio se las verá ahora con su compañero en la Copa Davis Viktor Troicki, con quien tiene un registro particular de siete victorias y una derrota

Individual masculino. Tercera ronda.Roger Federer (SUI,2) a Juan Ignacio Chela (ARG,29) por 6-0 y 6-2Novak Djokovic (SRB,3) a Ernests Gulbis (LAT,31) por 6-0 y 6-1Tomas Berdych (CZE,7) a Thomaz Bellucci (BRA,26) por 6-3 y 6-2Andy Roddick (USA,8) a John Isner (USA,30) por 7-5 y 6-2