Gobierno garantiza reinicio de clases en zonas de emergencia invernal

El gobierno dispondrá de 170 mil millones de pesos para garantizar la continuidad de la educación en aquellas zonas en emergencia por el invierno. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, visitó el departamento de Sucre, uno de los más afectados

Dijo que la cartera a su cargo estimó y solicitó 100 mil millones de pesos para que se puedan reanudar las clases, para lo cual se comprarán carpas y construirán tambos donde se requiera para que los damnificados desocupen los albergues improvisados en colegios

Los 70 mil millones de pesos restantes serán utilizados, en una segunda etapa de atención, en la reconstrucción de la infraestructura de las Instituciones Educativas afectadas por la ola invernal

Los recursos asignados a cada región dependerán de la valoración que hagan los organismos de socorro y la Organización Internacional Para las Migraciones, OIM, en cada municipio y cada institución educativa que serán visitados físicamente para ver su estado de afectación. La ministra insistió en que solo se intervendrán con estos recursos aquellas instituciones educativas que se hayan visto afectadas por la presente temporada invernal.