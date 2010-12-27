Invierno mantiene 39 vías cerradas y 258 pasos restringidos

Según el reporte entregado por el Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras hay 7 cierres totales en vías nacionales y 32 en vías departamentales y municipales. En las vías nacionales los cierres son el departamento de Atlántico en la vía Barranquilla – Calamar en el Atlántico, en Norte de Santander en las vías Ocaña – Sardinata – Cúcuta y Carmen de Ocaña – Ocaña, en Santander en las vías Bucaramanga – San Alberto y Fortuna – Bucaramanga, en Sucre en la vía Sincelejo – Toluviejo y en el Valle en la vía Yumbo – Aeropuerto. En las vías regionales se presentan 32 cierres viales en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Quindío, Norte de Santander, Valle, Santander y Uraba

Además de 258 pasos restringidos de los cuales 126 se presentan en los Santanderes, 32 en Risaralda y 25 en Antioquia