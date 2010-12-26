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09 jul 2026 Actualizado 10:44

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Invierno mantiene cerradas 37 vías del país

En total hay nueve vías nacionales y 28 carreteras departamentales y municipales permanecen con cierre total por la fuerte ola invernal que afecta al país.

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En total hay nueve vías nacionales y 28 carreteras departamentales y municipales permanecen con cierre total por la fuerte ola invernal que afecta al país

Las vías nacionales cerradas son: En el departamento de Atlántico la vía cerrada es Barranquilla – Calamar, en Antioquia la vía Dabeiba – Santa fe de Antioquia, en Norte de Satander las vías Ocaña – Sardinata – Cúcuta y Carmen de Ocaña – Ocaña. En Santander las vías Bucaramanga – San Alberto, San Gil – Bucaramanga y Fortuna – Bucaramanga, en el Valle del Cauca la vía Yumbo – Aeropuerto y en Sucre la vía Sincelejo – Toluviejo

Además hay 265 pasos restringidos o aun solo carril por deslizamientos, hundimientos y remoción de tierra como consecuencia del invierno y 28 vías regionales cerradas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Quindío, Norte de Santander, Santander, Valle y Urabá

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