Cerca de 300 derrumbes interrumpen el paso por vías de Risaralda

Llegó a 300 el número de derrumbes que mantienen interrumpido en forma parcial o total el paso por carreteras de Risaralda, informaron las autoridades de infraestructura en la región

Desde carreteables de la red terciaria y secundaria, hasta aquellas de carácter nacional como la que comunica con el departamento del Chocó, presentan cierre o paso restringido por los efectos del invierno

El cierre en la vía al Chocó tiene especial impacto por la gran cantidad de personas oriundas de esa región que pretenden retornar desde Cali y Pereira a Quibdó y otros municipios para la navidad cargados de regalos en cajas de gran tamaño lo que obligó a las empresas Flota Occidental y Arauca a contratar varios camiones con el fin de llevar el equipaje de la población negra

Restringen el paso de vehículos en la vía que comunica a Cartagena con el centro del país Hay problemas para acceder a Cartagena desde el interior del país y los departamentos de Córdoba y Sucre porque el paso está restringido en la Troncal de Occidente. En esta vía está habilitado un solo carril a consecuencia de la inundación que ha provocado el desbordamiento del Canal del Dique, a la altura del corregimiento de Gambote, en el municipio de Arjona

El comandante de la Policía de Carreteras de Bolívar, Mayor Óscar Rojas, aseguró que fue necesario restringir el tráfico en esta zona del departamento porque además de que un amplio tramo de vía está anegado, la carretera se está deteriorando por la circulación de vehículos pesados. Por otra parte, ya fue habilitada la transitabilidad en La Cordialidad, vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, la cual estuvo cerrada más de dos semanas por cuenta también de las inundaciones, en este caso causadas por las aguas del Embalse del Guájaro