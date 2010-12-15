Cambio en el mapa colombiano debido a las lluvias

Decenas de pueblos del norte de Colombia han desaparecido literalmente bajo las aguas a causa de las fuertes lluvias que han transformado el mapa de esas regiones y que hasta hoy han dejado 262 muertos, 70 desaparecidos y casi dos millones de damnificados en todo el país

Las peores precipitaciones que se recuerdan en la historia de Colombia han causado sólo en el norteño departamento de Atlántico, cuya capital es la caribeña Barranquilla y uno de los más afectados, destrozos por unos 10 billones de pesos (unos 5.260 millones de dólares)

La gran inundación en Atlántico comenzó el 30 de noviembre, cuando se abrió un boquete de 214 metros y al menos 12 de profundidad sobre uno de los márgenes del Canal del Dique, lo que provocó un caudal de agua de unos 1.700 metros cúbicos por segundo

Ese caudal formó un gran lago de al menos 600.000 hectáreas en unas tierras que hasta hace sólo dos semanas eran utilizadas para el cultivo de maíz, yuca y plátano, así como para la ganadería

Esa gran zona hoy está completamente inundada, al igual que decenas de poblaciones de las que sólo quedan techos de construcciones y en algunos casos, incluso, desaparecieron del mapa, según constató Efe

Municipios como Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Bohórquez y decenas de corregimientos están totalmente anegados y muchos otros como Ponedera, Sabana Grande, Puerto Giraldo están amenazados con una inminente inundación, ya que el nivel de las aguas del río Magdalena, el más caudaloso de Colombia, sigue subiendo

Carreteras principales como la Oriental, que une Barranquilla con el centro del país, o la Cordialidad, que comunica esa ciudad con Cartagena de Indias, están inundadas al punto que los campesinos pescan sobre el asfalto; mientras que otras intermunicipales han desaparecido, lo que ha dejado a la zona incomunicada por vía terrestre

Se trata de una tragedia anunciada por la ineficacia de los sistemas de prevención y porque no se acataron las recomendaciones previas, como el dragado del Magdalena, revelaron a Efe los habitantes

A esto se suman prácticas no controladas ni reguladas como la ganadería y agricultura extensivas que han modificado los cauces naturales de los caños y ciénagas que otrora servían para controlar las crecientes durante el invierno

El panorama es dramático, muchos campesinos que alcanzaron a huir de la inundación y salvar sus enseres lo hicieron hacia Barranquilla y municipios en tierras altas, pero los más pobres se hacinan en improvisados campamentos construidos con plásticos

Además del drama de moverse hacia lugares inciertos, estos campesinos han perdido a sus animales; las reses, que valían 1.300.000 pesos (unos 700 dólares) se venden a precio de ganga, en algunos casos por menos de 30 dólares, lo que aprovechan los compradores oportunistas

Y quienes no han querido trasladarse a los albergues no acceden a la comida, medicina y ayudas

En el caso de Santa Lucía, municipio cercano al lugar donde se abrió el boquete del Canal del Dique, sus diez mil habitantes iniciaron un éxodo masivo

Y en la zona de emergencia que se extiende a los vecinos departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena hay graves problemas de salud derivados por la contaminación de las aguas, así como por la muerte de animales silvestres y de pastoreo muertos por ahogamiento

El Ministerio de la Protección Social de Colombia alertó el martes sobre posibles epidemias generadas por la temporada de lluvias que en los últimos meses han causado 262 muertos, 268 heridos, 70 desaparecidos y casi dos millones de damnificados

Los departamentos más afectados, además de Atlántico, con más de 75.000 damnificados, son Bolívar (387.510) y Magdalena (277.716), todos ellos en este nuevo norte de Colombia que ya tiene un mapa distinto tras la desaparición de pueblos enteros.