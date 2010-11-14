Capturan al líder de las extorsiones del frente 47 de las Farc en Caldas

Unidades de la Sijin de la policía de Caldas, con el apoyo de la policía metropolitana de Medellín capturaron en las últimas horas, a Elkin Darío Isaza Ríos tercero en la comisión de alias “Sucre” del frente 47 de las Farc

El secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda aseguro que Isaza Ríos era el encargado de la extorsión y el terrorismo en el norte del departamentoEl subversivo tenía atemorizados a los campesinos y hacendados de las zonas rurales de los municipios de Salamina, Pacora, Aguadas, y la Merced en Caldas

El titular de la dependencia de gobierno agrego que capturar a este guerrillero en la ciudad de Medellín, es la clara muestra que las Farc están prácticamente desterradas en Caldas, aunque dijo que no se puede bajar la guardia, por eso continuaran los operativos de la fuerza publica en la región