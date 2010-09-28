Temporada invernal en el país deja 812 mil personas afectadas en 27 departamentos

El Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, informó que a la fecha la temporada invernal del año ha dejado 812 mil 997 personas afectadas en 421 municipios de 27 departamentos del país

De igual forma, 74 personas perdieron la vida y 159 resultaron lesionadas a causa de fenómenos naturales como tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos. También 680 viviendas fueron destruidas y 146 mil más sufrieron averías

Durante la última semana se destaca la influencia de fenómenos hidrometereológicas como ondas tropicales y el huracán Matthew, que produjeron un incremento en las lluvias, tormentas eléctricas, vientos e inundaciones en las regiones Caribe y Andina principalmente

Los departamentos con mayor número de afectados por el invierno son Bolívar con 196 mil personas, Magdalena con 123 mil, Sucre con 98 mil y Córdoba con 95 mil, seguidos por Antioquia con 38 mil, Cesar con 37 mil y Atlántico con 27 mil afectados. Durante los últimos días, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres reportó una persona desaparecida y 70 afectadas en el sector de San Isidro en el municipio de Cucutilla (N. de Santander), donde las fuertes lluvias produjeron el desbordamiento de río Cucutilla

En la ciudad de Barranquilla un fenómeno de remoción de masa causó daños estructurales a 32 viviendas ubicadas en el barrio Cuchilla de Villate, las cuales están a punto de colapsar, el Clopad de esta ciudad entregó auxilios de alojamiento a las familias evacuadas

En Bucaramanga (Santander) un deslizamiento dejó 20 personas afectadas y 5 viviendas averiadas, mientras en el Cauca un vendaval destechó 40 viviendas y dejó 200 personas perjudicadas

En el municipio de Giraldo (Antioquia) un nuevo derrumbe en la vía que de Medellín conduce al Urabá, sepultó cerca de 20 personas, cuando estas hacían un trasbordo. En este momento los organismos de socorro adelantan las labores de búsqueda

La Dirección de Gestión del Riesgo, mantiene en alerta a los Comités Regionales y Locales de las Regiones Caribe y Andina, especialmente en el departamento de Antioquia donde las lluvias de los últimos días ha provocado el incremento extraordinario de los ríos Cauca y Caucasia