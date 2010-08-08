Presidente Santos visita zona de la Mojana afectada por la lluvias

Los habitantes y autoridades de la región de la Mojana en los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, esperan que durante el gobierno del presidente Santos se ejecuten obras que permitan darle solución definitiva a la problemática de las inundaciones que todos los años afectan gravemente a miles de familias y grandes extensiones de cultivos en la región

El alcalde del municipio de Guaranda Sucre, Enrique Zambrano, sostuvo que hoy durante la visita del nuevo presidente de los Colombianos a esta localidad, las autoridades de la región le solicitaran la realización de obras como el dragado del río Cauca en la región, la construcción de compuertas hidráulicas y el manejo de tierras como acciones efectivas para acabar con las emergencias invernales que este, como todos los años se presentan en la zona

El alcalde confirmó que el evento con el presidente se iniciara a las dos de la tarde y se extenderá por dos horas y en él participaran las autoridades locales y departamentales de Sucre y Bolívar

Seguramente el presidente Santos antes del evento, hará un sobre vuelo para observar la gravedad de la emergencia invernal en municipios como Sucre, Guaranda, San Benito Abad y Majagual en el departamento de Sucre; San Jacinto del Cauca y Achí en Bolívar y Ayapel en Córdoba