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09 jul 2026 Actualizado 10:57

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Salud y bienestar

Arrestan a gerente general de la Eps Selvasalud

El gerente general de la Eps Selvasalud, Arley Bravo Rojas, fue retenido en Mocoa Putumayo, por incumplimiento de una acción de tutela y tendrá que pagar 48 horas de arresto.

Arrestan a gerente general de la Eps Selvasalud

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Por orden del juzgado primero civil municipal de Sincelejo Sucre, fue retenido por miembros de la Sijin en Mocoa Putumayo, el gerente general de la Eps Selvasalud Arley Bravo Rojas, quien por incumplimiento a una acción de tutela, tendrá que pagar 48 horas de arresto en un centro penitenciario del Inpec en la capital del departamentoEn estos momentos el gerente permanece en las dependencias del comando de policía mientras es trasladado al sitio que disponga el Inpec para cumplir con la orden de arresto

Así lo señalo a Caracol, Radio, el coronel Orlando de Jesús Polo Obispo, comandante de la policía en este departamento al sur del país

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