Se agrava emergencia invernal en la región de la Mojana

Otra grave emergencia se registra en la región de la Mojana en los departamentos de Sucre y Bolívar, como consecuencia de la fuerte creciente que presenta el río Cauca

Las aguas del río Cauca en las últimas horas rompieron los muros de contención, ahora, en cercanías al punto conocido como la Boca del Cura, entre los municipios de Guaranda Sucre y Achí Bolívar

La situación mantiene en riesgo de perderse más de 25 mil hectáreas de cultivos especialmente de arroz, en los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual en el departamento de Sucre y Achí en Bolívar

En la última semana es la segunda ruptura de muros de contención por la creciente del Cauca en esta región del país, el pasado domingo el río provocó una boca en el dique de contención en el punto conocido como Santanita, entre los municipios de Nechí Antioquia y San Jacinto del Cauca Bolívar, emergencia esta que no se ha superado en su totalidad y la noche anterior el río rompió por la Boca del Cura

En la jurisdicción del departamento de Sucre de la región de la Mojana, el invierno deja más de 10 mil familias afectadas