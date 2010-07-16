Más de siete mil damnificados dejan las lluvias en Sucre

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, informó que como consecuencia de las lluvias en la Región Caribe, siete mil 596 personas resultaron afectadas en el Departamento de Sucre

“Los organismos de socorro nos han reportado que el municipio de San Marcos, 7 barrios y 19 corregimientos resultaron afectados por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge”, sostuvo el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio

Por su parte la Directora de Gestión del Riesgo, Luz Amanda Pulido, señaló que como resultado de las inundaciones, 688 viviendas e igual número de familias resultaron afectadas en este municipio

Agregó, que a la fecha, la Primera Temporada Invernal de Año ha dejado en el departamento de Sucre, 16 mil afectados y 2 mil 506 de viviendas averiadas. El Jefe de esta cartera hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga en contacto e informe oportunamente a los organismos de socorro, cualquier nueva emergencia que se pueda presentar, en caso de que las lluvias continúen