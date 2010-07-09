Ocho guardianes y dos reclusos heridos, dejan desórdenes en cárcel de Sincelejo

Una delicada situación de orden público se registró en la cárcel La Vega de Sincelejo, donde internos de varios patios protagonizaron desórdenes en protesta por la suspensión de visitas de familiares. La decisión fue tomada por las directivas del penal debido a “problemas sanitarios”, anuncia un cartel fijado a la entrada del establecimiento carcelario

Durante varias horas, cerca de 200 detenidos se treparon a los techos de los pabellones y lanzaron piedras a los guardianes del INPEC hiriendo a ocho de ellos. Dos reclusos también sufrieron golpes al caer desde la parte alta

Guardianes provenientes de las ciudades de Cartagena, Montería y el municipio de Corozal (Sucre) lograron controlar los brotes de violencia al interior de la penitenciaría; sin embargo, se conoció extraoficialmente que hubo daños materiales en la parte administrativa (oficinas)

Tras una reunión extraordinaria, la Procuraduría Regional de Sucre, la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Gobierno Departamental y las directivas de la cárcel acordaron levantar la medida que restringía el ingreso de parientes de detenidos para restablecer el orden

El principal establecimiento de reclusión del departamento de Sucre afronta una difícil situación de salud, pues en las últimas semanas han muerto tres internos como consecuencia de enfermedades respiratorias con síntomas similares a los de la gripa AH1N1

Muestras tomadas al último fallecido fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud para determinar si padecía o no de la temible enfermedad pandémica