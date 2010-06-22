Casos de dengue desbordan a autoridades de salud de Sucre

La Oficina de Enfermedades Transmitidas por Vectores en el departamento de Sucre reporta a la fecha 708 casos de dengue, de los cuales 687 son clásicos y 21 hemorrágicos

Manolo Olivares, funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad Social en Salud de Sucre (Dasssalud), indicó que los municipios con más índices son Sincelejo, Sampués y Corozal. “Tenemos un incremento de un 280% en comparación con el año anterior. El año pasado registramos más de 700 casos y sólo en lo que va del 2010 ya la cifra es mayor a la del 2009”, precisó, al tiempo que invitó a la ciudadanía a no reducir sus esfuerzos para evitar que esta enfermedad se siga propagando

Constantemente en el departamento de Sucre se realizan jornadas de recolección de objetos inservibles en los hogares, los cuales pueden convertirse en reservorios del mosquito transmisor (Aedes Egipty)

Por dengue hemorrágico dos personas han muerto y se espera la confirmación por parte del Instituto Nacional de Salud del deceso de un hombre que tuvo síntomas asociados a esta patología