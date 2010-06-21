Uruguay vence 1-0 a México y los dos clasifican a octavos. Eliminado el local Sudáfrica

La selección de fútbol de Uruguay se alzó como ganador invicto del grupo A del Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer 1-0 a México, que se clasificó como segundo a los octavos de final en un partido disputado en el estadio Real Bafokeng de Rustenburgo. Luis Suárez anotó el gol uruguayo en el minuto 42 con un remate de cabeza a un centro que le puso Edison Cavani para darle a su país el liderato del grupo con siete puntos, con un empate y dos triunfos. México terminó con cuatro puntos, los mismos que Sudáfrica, y avanzó a los octavos de final como segundo lugar de su grupo. Como primero de grupo, Uruguay viajará a Puerto Elizabeth para medirse con el segundo del grupo B en tanto que México se quedará en Johannesburgo para encarar al líder del grupo A. Un partido disputado, muy cerrado en el que Uruguay apagó pronto a México y demostró su fortaleza defensiva que le ha permitido ser líder del grupo sin encajar un gol. Al minuto seis llegó el primer susto para México cuando Suárez recogió un balón en un error mexicano para dar la vuelta, meterse al área y cruzar un disparo que pasó paralelo a la línea de meta ante el susto de los jugadores. Uruguay jugó por nota, con una defensa impecable que apagó todos los intentos de su rival hasta hacerlo retroceder además de su trío de delanteros resultó una pesadilla para la escuadra rival que dirige Javier Aguirre. Edison Canavi y Diego Forlán fueron un riesgo constante para México con una persistencia en la primera parte que cobró frutos al 42 cuando Pérez se firmó el gol de la ventaja con un remate de cabeza picado a la derecha del portero. A México le costó meterse en el partido y mejoró cuando Aguirre movió a Francisco Rodríguez en la defensa central con Ricardo Osorio en el carril derecho para darle respiro defensivo ante un rival que no les daba tranquilidad al recibir los pases. México llegaba bien hasta la zona próxima al área de Uruguay, pero después caía en los errores de siempre, le faltaba el último toque que dejara a sus jugadores con ventaja para intentar hacer apuntarse en el marcador. Cuauhtémoc Blanco comenzó y cumplió pero le faltó la chispa que tiene en los cierres de partido, Rafael Márquez estuvo centrado y preciso en los servicios y la sorpresa fue obra de Andrés Guardado y de Giovani dos Santos. Guardado puso un disparo en el larguero (m.22) y Giovani entró en varias ocasiones pero en todas se topó con un rival que le impidió tirar con libertad a puerta en una escena que se repitió durante los primeros 45 minutos. El gol de Suárez marcó los movimientos tácticos para la vuelta y mientras Uruguay consolidó sus líneas de media cancha hacia atrás y pretendía enfriar el juego, México buscaba la chispa que encendiera su ataque. México mandó al campo a refuerzos que saben controlar el balón, a Pablo Barrera, a Israel Castro, para intentar tenerlo y así crear ocasiones de gol para lo cual llegó Javier Hernández a sumarse a Guillermo Franco. La suerte estaba echada por México y con las cartas abiertas fue a por el empate, pero enfrente la fortaleza uruguaya cerraba las puertas y los accesos además de tener la tranquilidad de Forlán y de Suárez, ambos pendientes de la recuperación para salir frontales hacia la portería. Diego Lugano remató de cabeza a puerta al minuto 54 y el portero Oscar Pérez logró rechazar en una jugada que les recordó a los mexicanos el peligroso rival al que se enfrentaban. Los últimos diez minutos fueron difíciles para los mexicanos por la falta de definición, como quedó claro cuando en el minuto 83 Guillermo Franco no la pudo controlar en el área y quedó lamentándose, mientras el portero rival la controlaba. En el otro lado del grupo, Francia y Sudáfrica se despidieron del Mundial en un partido que ganó el conjunto anfitrión y que estuvo marcado por el discreto nivel de juego de ambos equipos y por la inferioridad numérica en la que jugó Francia tras la rigurosa expulsión de Gourcouff a los 24 minutos de juego. Cuando Sudáfrica cobró ventaja por 2-0 y México ya había recibido su gol contra Uruguay, la afición de los "bafana, bafana" soñó con la gesta, pero el tanto francés, marcado a mitad del segundo periodo, las desvaneció y el partido llegó a su conclusión con mucha menos intensidad. Formaciones: México : Oscar Pérez, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez, Ricardo Osorio, Héctor Moreno (m.55, Israel Castro), Gerardo Torrado, Andrés Guardado (m.46, Pablo Barrera), Giovani dos Santos, Cuauhtémoc Blanco (m.62, Javier Hernández) y Guillermo Franco. Director técnico: Javier Aguirre. Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Jorge Fucile, Mauricio Victorino, Maximiliano Pereira, Alvaro Pereira (m.76, Andrés Scotti), Diego Pérez, Egidiol Arevalo, Edinson Cavani, Luis Suárez (m.85, Alvaro Fernández) y Diego Forlán. Director técnico: Oscar Washington Tabarez. Arbitro: El húngaro Viktor Kassai amonestó a Fucile (m.67), a Hernández (m.77) y a Castro (m.85). Incidencias: Partido 33 del Mundial y correspondiente a la tercera fecha del grupo A que se ha jugado en el Real Bafokeng de Rustenburgo ante 33.425 aficionados, la gran mayoría mexicanos. Francia: Lloris, Sagna, Gallas, Squillaci, Clichy, Diarra (Govou, m.82), Diaby, Gignac (Malouda, m.46), Gourcouff, Ribery y Cisse (Henry, m.55). Sudáfrica: Josehps, Ngcongca (Gaxa, m.55), Mokoena, Khumalo, Masilela, Pienaar, Sibaya, Khuboni (Modise, m.78), Tshbalala, Mphela y Parker (Nomvethe, m.68) Goles: 0-1, m.20: Khumalo. 0-2, m.37: Mphela. 1-2,m.70: Malouda. Arbitro: Oscar Julián Ruiz (Colombia). Amonestó al francés Diaby y expulsó a Gourcouff con tarjeta roja directa (m.25). Incidencias: partido disputado en el Free State Stadium de Bloemfontein, a cuatrocientos kilómetros de Johannesburgo, con 15 grados de temperatura al comienzo del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. *Escuche el tanto de Uruguay en la narración de Benjamín Cuello