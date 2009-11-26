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09 jul 2026 Actualizado 10:49

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Seis personas muertas y varios heridos deja accidente en Sucre

El accidente ocurrió al colisionar un microbus afiliado a la empresa Transportes González, que cubría la ruta entre Sincelejo y Magangue.

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Un saldo de al menos seis muertos, incluyendo una menor de cuatro años, deja un accidente en la vía entre el Congo y San Pedro, en el departamento de Sucre. El accidente ocurrió al colisionar un microbus afiliado a la empresa Transportes González, que cubría la ruta entre Sincelejo y Magangue

Entre las personas muertas se cuenta el conductor del micro bus, identificado como Oscar López Restrepo

De acuerdo con las autoridades, los heridos fueron trasladados a los hospitales de Magangue en Bolívar y San Pedro en el departamento de Sucre.

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