Seis personas muertas y varios heridos deja accidente en Sucre

Un saldo de al menos seis muertos, incluyendo una menor de cuatro años, deja un accidente en la vía entre el Congo y San Pedro, en el departamento de Sucre. El accidente ocurrió al colisionar un microbus afiliado a la empresa Transportes González, que cubría la ruta entre Sincelejo y Magangue

Entre las personas muertas se cuenta el conductor del micro bus, identificado como Oscar López Restrepo

De acuerdo con las autoridades, los heridos fueron trasladados a los hospitales de Magangue en Bolívar y San Pedro en el departamento de Sucre.