Capturado otro policía en Córdoba por nexos con bandas criminales emergentes

El patrullero Eder Antonio Cardona Tangarife fue capturado por sus propios compañeros de la Policía Nacional por tener, presuntamente, vínculos con la banda emergente de “Los Paisas”

En la casa del agente de la policía, la Fuerza Pública capturó a alias “Mincho”, presunto cabecilla de “Los Paisas” en la zona costera de los departamentos de Córdoba y Sucre y era además uno de los 20 hombres mas buscados por las autoridades en esta región del país

Igualmente en la vivienda se encontró abundante material de guerra como municiones y armas así como equipos de comunicación y otros elementos al parecer propiedad del grupo ilegal

La esposa y suegra del uniformado habían sido capturadas el mismo día del operativo en el que se detuvo a alias ‘Mincho’ y se encontró el arsenal

Este uniformado que estaba listo par recibir una condecoración el día de la celebración del aniversario de la Policía por su desempeño como miembro de uno de los grupos de contraguerrilla, se convierte en el segundo agente de Policía capturado durante la última semana por presuntos nexos con las llamadas bandas criminales emergentes que están al servicio del narcotráfico en el departamento de Córdoba