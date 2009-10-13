Capturan jefe de las autodefensas que lideró el Bloque Mojana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombres de la Policía antinarcóticos y la Dijin capturaron en las últimas horas a Eder Pedraza Peña, alias "Ramón Mojana", señalado de liderar durante diez años el Bloque Mojana de las autodefensas que delinquía en Sucre, Antioquia y Bolívar

Según las autoridades, el capturado que se desmovilizó en febrero de 2.005 con 109 de sus hombres incumplió sus compromisos con el gobierno y siguió delinquiendo, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico

Durante las versiones que alcanzó a entregar en el marco de la ley de Justicia y Paz, "Ramón Mojana" reconoció su cercanía con el extinto jefe paramilitar Vicente Castaño, quien promovió las actividades del grupo armado con el apoyo de reconocidos dirigentes políticos de la región

Las autoridades han recuperado fosas comunes de más de cien cuerpos de víctimas del bloque comandado por el detenido en el departamento de Sucre