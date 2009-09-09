Colombia perdió 3 -1 con Uruguay y se aleja del mundial

La selección de Uruguay ganó 3-1 frente a Colombia en el juego disputado en el Estadio Centenario de Montevideo por la décima sexta fecha de las eliminatorias mundialistas

Los goles de Uruguay fueron de los jugadores Eguren, en el minuto 42; Andrés Scotti al minuto 31 del segundo tiempo, luego de que el delantero colombiano Jackson Martínez lograra el empate, y Luis Suárez, al minuto 7 del primer tiempo, en un partido en el que juegan con diez hombres cada equipo

Aguilar, Guarín, Viáfara y Giovanni Moreno no juegan su mejor partido donde los volantes uruguayos sacan ventaja

Con diez hombres en la cancha del Centenario, Uruguay resignó en la zona ofensiva como quiera que el profesor Tabárez ordenara la entrada de un zaguero como Andrés Scotti en sustitución de Cavani

Iniciando el partido en su segundo tiempo el arbitro paraguayo Carlos Torres expulsa al colombiano Teofilo Gutiérrez

Formaciones del partido:Uruguay: Juan Castillo; Bruno Silva, Carlos Valdez, Martín Cáceres, Álvaro Pereira; Diego Pérez, Walter Gargano; Edinson Cavani, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Diego Forlán. DT: Oscar Tabárez. Suplentes: Fernando Muslera, Andrés Scotti, Jorge Fucile, Sebastián Abreu y Sebastián Fernández. Colombia: Agustín Julio; Luis Amaranto Perea, Iván Córdoba, Mario Yepes, Pablo Armero, John Viáfara, Freddy Guarín, Abel Aguilar, Adrián Ramos, Giovanny Moreno; Teófilo Gutiérrez. DT: Eduardo Lara

El cuerpo técnico de nuestro país tendrá como alternativas a: David Ospina, Vladimir Marín, Jackson Martínez, Cristian Zapata, Giovanni Hernández, Cristian Marrugo y Dorlán Pabón

Espere más información…