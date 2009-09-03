Avioneta en problemas aterrizó en el patio de una empresa de Cartagena

Problemas mecánicos obligaron al piloto de una avioneta a aterrizar de emergencia en una empresa pesquera del sector industrial de Mamonal en Cartagena. Fuentes oficiales indicaron que el piloto de la aeronave, capitán Fredy Castaño, informó a la Aerocivil, sobre algunos problemas para aterrizar, debido a una fuga de aceite, lo que hacía imposible su llegada al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La avioneta logró aterrizar después de varios minutos en el interior de la empresa Océanos, bajo supervisión de funcionarios de la Aerocivil y miembros de los organismos de socorro. Al interior de la aeronave viajaban el capitán y un pasajero quienes salieron ilesos del percance. Fuentes de la Aerocivil indicaron que, una vez reparada la avioneta, partió rumbo a Tolú en el departamento de sucre en donde aterrizó en una finca sin mayores inconvenientes