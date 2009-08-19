Consejo de Estado anula parcialmente la elección de representante a la Cámara por Sucre

El Consejo de Estado decretó la nulidad parcial de la elección del representante a la Cámara por el departamento de Sucre, Jairo Alfredo Fernández Quessep en el periodo 2006 – 2010

Según el Alto Tribunal, Jairo Fernandez Quessep incurrió en celebración indebida de contratos con entidades públicas

Otra razón es que para cuando se desempeñaba como concejal, desde el 2004 y hasta el 2007, coincidía parcialmente con su elección y ostentación del cargo como Representante a la Cámara

"Por las razones expuestas no prospera el primer cargo, dirigido contra el artículo 1º del Decreto 4767 de 2005, en cuanto determinó que son tres (3) las curules en la Cámara de Representantes que corresponden al Departamento de Sucre para la Legislatura 2006-2010, encaminada a su inaplicación por vía de la excepción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 4º de la Carta”, señala el fallo de la Corte