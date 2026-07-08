“La transición de gobierno exige responsabilidad y poner al país en el centro”: Defensora del Pueblo

Bogotá

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la transición de gobierno exige responsabilidad y poner al país en el centro y por eso está haciendo un llamado al Gobierno saliente y al entrante y a quienes ejercen liderazgos políticos para que restablezcan las condiciones necesarias para adelantar una transición institucional, respetuosa y orientada al interés general.

“El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción en el proceso de empalme generan una tensión institucional que debe superarse y que ponga en el centro las necesidades del país y de todas las personas que lo habitan”.

Para Iris Marín corresponde a todos los actores políticos respetar el resultado electoral y preservar la confianza en las instituciones democráticas. La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía.

“Colombia necesita que en este momento se conduzca todo con responsabilidad, respeto mutuo y compromiso con el país. La transición entre gobiernos no es una decisión política sino un deber constitucional y legal”.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que las diferencias entre quienes ejercen responsabilidades públicas no pueden desplazar del centro de la agenda los problemas y los derechos de la gente.

“Es allí donde debe concentrarse el esfuerzo del Estado y de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir el país”.

La Defensoría del Pueblo dice que ningún interés político, puede estar por encima de la constitución y de los derechos de la población civil y que Colombia merece una transición que una al país.