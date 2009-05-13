Córdoba sin senadores por la parapolítica

El departamento de Córdoba pasó de tener seis senadores, elegidos durante las últimas elecciones del congreso, a solo uno en la actualidad y todo como consecuencia del escándalo de la parapolítica

Por presuntos nexos con paramilitares han sido condenados Juan Manuel López Cabrales, del partido liberal; Miguel Alfonso de la Espriella, de Colombia democrática y Reginaldo Montes de Cambio radical

En las últimas horas renunciaron al congreso los también senadores Zulema Jattin, del partido de la U, detenida en el bunker de la fiscalía igualmente por la parapolítica, y el conservador Julio Manzur, quien viene siendo investigado por la misma situación

Los dos senadores cordobeses prefieren que sea la fiscalía la que los investiguen y no la sala penal de la corte suprema de justicia

Como si lo anterior fuera poco el único senador que le queda a Córdoba, Mario Salomón Nader, fue mencionado por Fredy Rendón Herrera, “alias el alemán” entre los políticos apoyados por las autodefensas

Además de la situación de los senadores dos de los cinco representantes a la cámara por esta sección del país también están siendo investigados por presuntos nexos con los paramilitares

Esto sin contar el número importante de alcaldes, diputados, concejales, dirigentes políticos y gremiales también involucrados por la justicia en este escándalo

Por segunda vez golpe fuerte contra la representación política de Córdoba Antes de la parapolítica la clase política del departamento de Córdoba había sido sancionada severamente por el recordado proceso ocho mil; por este escándalo fueron condenados los congresistas Jorge Ramón Elías Nader, Jaime Lara Arjona y Francisco José Jattin, padre de la hoy detenida ex senadora Zulema Jattin. En esa oportunidad estos importantes dirigentes fueron condenados y se les declaró la muerte política

Inmediatamente en las futuras elecciones lanzaron a familiares para mantener la presencia de sus apellidos en el congreso, surgieron entonces en los años siguientes los nombres de Flora de Lara, esposa de Jaime Lara; Zulema Jattin, hija del ex presidente de la cámara José Francisco Jattin y de Bernardo ‘el ñoño’ Elías, sobrino del ex presidente del senado Jorge Ramón Elías Nader ‘Joche Elías’

Montería se quedó sin concejales La procuraduría regional de Sucre, sancionó con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por once años a 18 de los 19 concejales de la capital del departamento de Córdoba

El ministerio público consideró que los concejales eligieron de manera irregular a la contralora municipal Gloria Márquez, por que ella se desempeñaba como funcionaria de la contraloría departamental para el momento de su elección y posesión

Los concejales sancionados anunciaron que apelarán este fallo ante la Procuraduría general de la nación

La procuraduría de Sucre conoció este proceso debido a que su similar de Córdoba se declaró impedida para conocer del mismo