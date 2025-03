Mats Wilander afirma en Bogotá que nadie puede ganar a Nadal en el Roland Garros

Mats Wilander, número uno del tenis mundial en 1988 y actual capitán del equipo de Copa Davis de Suecia, afirmó que hoy que en la actualidad nadie puede ganar al español Rafael Nadal en Roland Garros

Wilander, quien llegó a Colombia para disputar el Master de Tenis de jugadores veteranos, en el que se enfrentará con francés Yannick Noah, el iraní Mansur Bahrami, el argentino José Luis Clerc y el colombiano Miguel Tobón, dijo, además, que tanto Nadal como el suizo Roger Federer han elevado el nivel del tenis mundial

"Verdaderamente es apasionante ver jugar al español Rafael Nadal, él es un gran ejemplo de lo que es pasión en este deporte. Además, con su mentalidad, en la actualidad nadie le puede ganar una final de un Roland Garros. Y si alguien lo sorprendiera, no sería de los que están en los primeros lugares. Es decir un Federer o un (Novak) Djokovic no tienen ''chance'' en Francia", destacó Wilander

"Hoy en día, con lo que han logrado Federer y Nadal como rivalidad, han elevado el nivel del tenis, y eso hay que resaltarlo", dijo

"En general creo que la mayor diferencia del tenis de antes con el de ahora es el nivel competitivo. Hoy en día es mucho más alto, en el sentido en el que los primeros 200 del mundo están muy cerca en cuanto al nivel, y entonces desde la primera ronda es muy difícil, cualquiera puede perder, antes en las primeras rondas uno se podía relajar un poco", agregó

En su carrera como jugador profesional Wilander ganó siete títulos de Grand Slam, tres de ellos en Roland Garros en 1982, 1985 y 1988, tres en el Abierto de Australia en 1983, 1984 y 1988, y uno en el Abierto de Estados Unidos en 1988

"Lo mejor que me ha dejado el tenis han sido las amistades que he podido hacer, a veces se gana, a veces se pierde, pero en general he tenido una vida increíble, llevo 30 años jugando como profesional y puedo decir que no me he retirado para nada", comentó

Al referirse a su trabajo como capitán sueco de la Copa Davis, Wilander aseguró: "Estar con el equipo de Copa Davis de Suecia es una oportunidad que tengo de trabajar y aportar algo a mi país, porque la Copa Davis es lo mejor que hay en tenis, y yo en especial disfruto todo lo que tenga que ver con tenis, y que mejor que estar en la Copa". EFE