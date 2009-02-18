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09 jul 2026 Actualizado 10:49

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Orden Público

Muere bebé, al parecer víctima de maltratos de su padrastro

El niño fue llevado por la madre a la unidad materno infantil del Hospital Universitario de Sincelejo para ser atendido, manifestando que se había caído.

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Las autoridades del departamento de Sucre investigan la muerte de un bebé de solo 19 meses, en un caso de posible maltrato infantil

La Policía informó que el niño fue llevado por la madre a la unidad Materno Infantil del Hospital Universitario para ser atendido, manifestando que se había caído y recibido un golpe en la cabeza

Sin embargo, vecinos del barrio 17 de septiembre, donde viven los padres, aseguran que el padrastro maltrataba al bebé constantemente y lo culpan de su muerte. Un grupo de vecinos trató de lincharlo, lo que fue evitado por la Policía, que debió vestirlo como uno de sus agentes para sacarlo de una residencia donde se había refugiado

La Fiscalía adelanta los trámites urgentes para conocer los resultados de Medicina Legal que señalen las verdaderas causas de la muerte del bebé

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