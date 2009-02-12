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09 jul 2026 Actualizado 10:29

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Piedad Córdoba se declara optimista ante una salida al intercambio humanitario

La dirigente política dijo que es factible que en tres meses las Farc de a conocer el marco en el cual se quiere mover para trabajar sobre ese tema.

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La Senadora Liberal Piedad Córdoba confió en que lo antes posible se conozcan las posiciones concretas por parte del gobierno y de las Farc sobre un intercambio humanitario

Desde el departamento de Sucre la dirigente política dijo que es factible que en tres meses la guerrilla de las Farc de a conocer el marco en el cual se quiere mover para trabajar sobre ese tema

Señaló que en ese orden de ideas se podrían sentar las partes y abrir el camino al intercambio aunque no se pronunció sobre más liberaciones unilaterales por parte de las Farc

De otro lado anunció que una comisión del grupo de Colombianos por la Paz, está trabajando una respuesta a la solicitud formulada por el ELN para una comunicación epistolar con esa organización

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