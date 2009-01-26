Pastor secuestrado por las FARC habría sido asesinado

Familiares del pastor evangélico Dionisio Galindo aseguraron que según la versión de un desmovilizado de las FARC, este hombre secuestrado el 20 de marzo de 2002 habría sido asesinado

La esposa del pastor, Lucila Pérez de Galindo, dijo a Caracol Radio, que según el desmovilizado, días después de ser plagiado el pastor de la Iglesia Adventista en el municipio de San Jacinto, Bolívar, fue llevado hasta un campamento de las Farc en el departamento de Sucre, donde fue ejecutado por la organización guerrillera

La familia de Dionicio Galindo, viajó hasta San Vicente del Caguán, se entrevistó con los comandantes de las Farc, quienes le informaron que él estaba vivo, lo cual no era cierto, dijo su esposa

Dionicio Galindo, trabajaba como contador en una empresa de Barranquilla, además realizaba sus labores de evangelización en los recorridos por los municipios de la costa atlántica

La Armada Nacional y el Ejército colaborarán en la búsqueda de la fosa donde la guerrilla de las Farc enterró el cuerpo del pastor Dionicio Galindo