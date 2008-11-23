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09 jul 2026 Actualizado 10:12

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Ciencia y medio ambiente

Grave situación por fuerte invierno en la Mojana Sucreña

Un verdadero drama es el que padecen miles de familias de la región de la Mojana en el sur del departamento de Sucre por la creciente de los ríos Cauca y Magdalena

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Un verdadero drama es el que padecen miles de familias de la región de la Mojana en el sur del departamento de Sucre por la creciente de los ríos Cauca, Magdalena y de caños y ciénagas de la zona así como por las fuertes lluvias que vienen azotando a esta región del país. La situación más grave se registra en el municipio de Sucre, Sucre, donde las autoridades reportan más de 35 mil personas damnificadas y la pérdida de cientos de hectáreas de cultivos de pancoger. Las clases en la mayoría de las escuelas y colegios de esta población, en la zona urbana y rural, están suspendidas por que las instituciones educativas están totalmente inundadas.

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