Djokovic gana el Masters de Shangai

El serbio Novak Djokovic, tercer jugador del mundo, se impuso al ruso Nikolay Davydenko por 6-1 y 7-5 en la final de la Copa Masters de Shanghai, torneo que cierra la temporada tenística individual y que corona al mejor entre los ocho mejores del año. Djokovic, que sólo tardó una hora y 42 minutos en hacerse con el título, lo gana por primera vez y sucede en el palmarés de torneo al suizo Roger Federer, vencedor en las dos anteriores ediciones, además de en 2003 y 2004, y eliminado este año en la primera fase. El número uno mundial, el español Rafael Nadal, fue baja por lesión. El juego explosivo de Djokovic pasó como un rodillo sobre Davydenko, que sólo ofreció destellos esporádicos de categoría cuando se vio contra las cuerdas al final del segundo set y se lanzó de manera desesperada a la red, zona en la que hasta entonces había naufragado estrepitosamente. Media hora tardó Djokovic en hacerse con la primera manga, en la que cortó de raíz cualquier intento de Davydenko de entrar en acción. Le rompió el servicio en los juegos segundo y cuarto, se apuntó luego el 5-0 con su primer punto directo de saque y, después de que el ruso estrenase su marcador (5-1) y consiguiera por fin dos puntos de ruptura (15-40), Djokovic dio un nuevo acelerón para remontar ese juego y establecer el 6-1. Aunque Davydenko hizo intención de cambiar las tornas en el segunda set, dos errores propios -una doble falta y un ataque que acabó en la red- le llevaron a perder su servicio en el tercer juego y a jugar con ese lastre ante un Djokovic que no tenía fisuras. El serbio logró sus dos primeras bolas de partido con 5-3 y 15-40 sobre el saque de Davydenko, pero fue entonces cuando éste comenzó a funcionar en la red: no sólo se llevó su servicio, sino que también rompió por primera vez el de su rival, ayudado por una doble falta de Djokovic, que daba muestras de vértigo ante la facilidad de su victoria. Con el 5-5, dos errores no forzados de Davydenko y una gran volea del serbio sentaron las bases de una nueva rotura que sería la definitiva: el de Belgrado sacó luego con ansias de triunfo y cerró el parcial obligando al ruso a cometer un nuevo error en la red. Djokovic concluye como 'maestro' de la temporada un año en el que ha ganado el Abierto de Australia y los Masters series de Indian Wells y Roma. Desde agosto de 2007 ocupa ininterrumpidamente el número tres de la clasificación mundial. Hoy celebró su victoria lanzando sus raquetas y parte de su ropa al público.