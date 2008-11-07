Murieron los burros donados a niños para que fueran a clase

Sólo 4 meses les duró la alegría a los estudiantes de un colegio de primaria en la vereda el palmar, en Ovejas, Sucre por haber recibido 15 burros para asistir a clases. Un brote de rabia que ha afectado a 3 municipios del departamento de Sucre produjo la muerte a cinco de los animales que les servían de medio de transporte a los menores en los Montes de María. Según el rector de la Institución Educativa el Palmar, Aníbal Mercado, los burros presentaron los mismos síntomas de varios animales bovinos y equinos cuya muerte el ICA certificó que murieron de rabia. De acuerdo con el presidente de la acción comunal del Palmar, Héctor Alviz, por lo menos 70 animales han muerto en la región en las últimas semanas como consecuencia de la enfermedad. El ICA, regional Sucre, hizo un llamado urgente a los ganaderos del departamento para que vacunen sus animales para evitar se propague el brote de rabia que es causado por Murciélagos hematófagos o vampiros.