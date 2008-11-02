Autoridades rescataron el cuerpo del cuarto estudiante que falleció en las playas de Coveñas

Después de más de 24 horas de búsqueda fue hallado el cuerpo sin vida del menor Edinson Daniel Jaimes, uno de los cuatro estudiantes de un colegio del municipio de Tona Santander que fallecieron ahogados en un accidente marítimo frente las playas de Coveñas Sucre. El cadáver fue visto por un niño de nueve años quien le avisó a sus padres y estos entregaron el reporte a las autoridades policiales y al personal de guardacostas que venía coordinando la búsqueda. El cuerpo sin vida del estudiante fue rescatado de una zona de espolones frente las cabañas de la fuerza aérea en punta piedra, municipio de Coveñas, justo a seis kilómetros donde se registró el hecho el pasado viernes en las horas de la tarde. Los cuerpos de las jovencitas Edna Rocío González y Erica Rodríguez, esta mañana fueron trasladados vía aérea desde Montería hasta el departamento de Santander, mientras que el cadáver del adolescente Leonel Fernando Contreras junto con el de Edinson Daniel Jaimes serán trasladados esta tarde también vía aérea. De otro lado dos de las cuatro menores que resultaron heridas en este mismo accidente permanecen recuperándose en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Sincelejo. En lo relacionado con la causa precisa que produjo este trágico hecho el comandante de guardacostas de Coveñas, capitán Joaquín Urrego, dijo que la hipótesis que más se está analizando es que fue consecuencia de la imprudencia de los mismos estudiantes, que no atendieron las advertencias de los guías turísticos. El oficial asegura que no se ha presentado mar de leva como inicialmente se dijo y que fue la fuerza natural del mar, que se hace mas intensa en el sitio donde se presentó el hecho por que allí desemboca la ciénaga la Caimanera al mar Caribe, la que hizo que los excursionistas chocaran contra los espolones y sufrieran los golpes que le ocasionaron la muerte a cuatro de ellos.