Colombia sale en busca de puntos valiosos en camino hacia el Mundial

La selección Colombia de Fútbol está lista para el juego de este sábado ante Uruguay, en la séptima fecha de las eliminatorias mundialistas a Sudáfrica 2010

Los "cafeteros" saldrán en busca de los tres puntos, valiosos para solidificar la aspiración de estar en la cita mundialista, ante un equipo muy difícil, como el uruguayo

A última hora se confirmó un cambio en la nómina colombiana. El volante Carlos Alberto Sánchez, del Valenciennes de Francia, ocupará el lugar de José "Ringo" Amaya, de Atlético Nacional. Sánchez, en concepto del técnico Jorge Luis Pinto, tiene mayor potencia física que Amaya, para enfrentar a los fuertes futbolistas uruguayos que basan su juego en el choque y el balón aéreo. El combinado nacional se desplazará a la capital del país a las 7 y 40 de la noche, con los 22 jugadores citados para la doble confrontación ante Uruguay y Chile; luego que el médico Germán Alberto Ochoa habilitara la totalidad del grupo para actuar. Por su parte, Uruguay tuvo jornada de recuperación física, luego del extenuante viaje desde Montevideo, donde el entrenador Oscar Washington Tabarez no se guardó nada y entregó la nómina con anticipación. Colombia tiene 9 jugadores con tarjeta amarilla y Uruguay 8, los cuales podrían perderse el duelo de mitad de semana ante Chile y Ecuador, respectivamente, de resultar amonestados en el compromiso del sábado. Las puertas del estadio el Campín serán abiertas a las 2 de la tarde y se establecerán estrictos controles de seguridad, para los 35 mil espectadores que son esperados. Formaciones: Colombia: Agustín Julio, Camilo Zuñiga, Amaranto Perea, Aquivaldo Mosquera, Estiven Velez, Carlos Alberto Sanchez, Freddy Guarín, Fabián Vargas, Giovanny Hernández, Falcao García y Hugo Rodallega. Uruguay: Juan Castillo, Bruno Silva, Diego Lugano, Diego Godín, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Walter Gargano, Sebastián Eguren, Cristian Rodriguez, Luis Suarez y Diego Forlán. Arbitro: Leonardo Gaciba (BRA)