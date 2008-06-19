Juez absuelve al ex congresista Jairo Merlano por 'parapolítica'

Al considerar que la investigación quedó en el campo de las probabilidades, la juez tercera especializada de Bogotá absolvió al ex senador Jairo Merlano, vinculado por presuntos nexos con las autodefensas. Caracol Radio conoció apartes de la determinación en la que se señala que “no se evidenció la existencia de prueba directa que involucrara a Jairo Merlano de hacer parte de los paramilitares en el departamento de Sucre, en el año 2002. La juez considera que tampoco se demostró el constreñimiento electoral en lo que fueron las elecciones de marzo de 2002, ya que quienes afirmaron haber sido amenazados para votar, no votaron; y otros que no tenían la posibilidad de hacerlo, porque no estaban en el censo electoral de San Onofre, mintieron. En la decisión, la juez del caso ordena el pago de una multa de cerca de 9 millones de pesos para que Merlano recobre de manera provisional su libertad. El ex senador fue investigado inicialmente por la Corte Suprema de Justicia y luego renunció a su fuero, pasando el proceso a manos de la justicia ordinaria. La Fiscalía apelará la decisión La Fiscalía general de la Nación anunció que apelará inmediatamente la decisión de la juez tercera especializada de Bogotá, que absolvió al ex senador Jairo Enrique Merlano, procesado por el escándalo de la “parapolítica”. Fuentes del ente investigador le dijeron a Caracol Radio que consideran que hay suficientes pruebas para que el ex congresista sucreño Jairo Merlano, sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. La apelación de la Fiscalía será interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, cuyos magistrados determinarán si dejan en firme la absolución a favor de Jairo Merlano, o si por el contrario, revocan el fallo y condenan al ex parlamentario.

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