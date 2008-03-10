Alerta en Sincelejo por casos de tosferina

Las autoridades de salud de Sincelejo se declararon en alerta por el incremento de los casos de tosferina en la capital del departamento de Sucre. La tosferina es una enfermedad que se transmite simplemente por la tos, el estornudo o el habla de las personas enfermas y que especialmente afecta a menores de edad. En Sincelejo se han detectado en las últimas horas cuatro casos confirmados y tres más sospechosos de esta enfermedad. Extrañamente algunos adultos han resultado contagiados con esta patología. Carlos Villarreal, coordinador de la división de salud pública de la Secretaría de Salud de Sincelejo, dijo que esta enfermedad si no se trata oportuna y correctamente puede ser mortal. Las autoridades han iniciado una agresiva campaña de sensibilización en escuelas y colegios e igualmente se está adelantando una jornada de vacunación en toda la ciudad.