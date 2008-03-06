Recorridos de las marchas en la Costa Caribe

En Barranquilla la marcha partirá del Cementerio Universal a las diez y treinta de la mañana, recorrerá la calle murillo y la avenida Olaya Herrera en la zona céntrica, hasta llegar a la plaza de la paz donde se espera una concentración de más de 50 mil personas. En Cartagena el recorrido que arranca a las once de la mañana irá desde el monumento de la India Catalina hasta la Plaza de la paz, frente a la Torre del Reloj. El evento está previsto para las 11 de la mañana. En Santa Marta la caminata comenzará en el colegio Liceo Celedón hasta el centro de la ciudad para terminar en la plaza de la catedral mayor. La hora de inicio está prevista para las 11 de la mañana. En Sincelejo, la marcha se inicia en la plaza de Majagual a las 10 de la mañana y terminará en el parque Santander. Puntualmente, en otro municipio del departamento de Sucre - en San Onofre - asistirá Alexander López presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Precisamente es en ese sitio donde se han encontrado más fosas comunes con restos de víctimas de los paramilitares. En Montería a partir de las 9:30 de la mañana arrancará en la Universidad de Córdoba, sitio en el cual se han denunciado la realización de varios crímenes por parte de las AUC en la época de la operación "Sangre y Fuego" contra ese centro educativo, y terminará en los bajos de la alcaldía, específicamente en el parque Laureano Gómez