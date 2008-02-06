Giovanni Hernández regresa a la titular de la selección Colombia

El técnico de la selección Colombia de Futbol, Jorge Luis Pinto, renovó el medio campo del equipo para enfrentar a Uruguay a las 6 y 30 de la tarde (hora colombiana) este miércoles en partido amistoso previsto en el estadio Centenario de Montevideo, donde empleará a Gerardo Bedoya, Freddy Guarín, Yulián Anchico y Giovanni Hernández.La idea de Pinto es probar nuevos elementos que le puedan ser útiles en las eliminatorias mundialistas, donde no podrá tener para el primer juego de este año ante Perú al zaguero central Aquivaldo Mosquera y al volante recuperador José Amaya.Hernández y Bedoya son llamados por primera vez al combinado nacional en la era del técnico Pinto.Además de las novedades en la zona de volantes, Cristian Zapata acompañará a Luis Amaranto Perea en la defensa y Edixon Perea jugará junto a Wason Rentería en el ataque.Colombia acumula tres derrotas consecutivas frente a la Celeste: - 24 de julio de 2004, Cusco: Uruguay 2 Colombia 1, por el tercer puesto de la Copa América. - 4 de septiembre de 2005, Montevideo: Uruguay 3 Colombia 2, por la eliminatoria Alemania 2006. - 7 de febrero de 2007, Cúcuta: Colombia 1 Uruguay 3, amistoso. La última victoria de los colombianos ante los uruguayos fue el 4 de junio de 2004, un contundente 5-0 en el Metropolitano de Barranquilla, por la eliminatoria Alemania 2006. Las selecciones absolutas de Colombia y Uruguay han librado 9 compromisos de carácter amistoso, de los cuales la celeste conquistó 5 triunfos y la tricolor 3 y en el restante dividieron honores. El saldo de goles fue de 14-8. En el estadio Centenario se han disputado solo dos amistosos entre estas dos selecciones. El primero fue el 24 de febrero de 1985, con saldo a favor de los charrúas 3-0, goles de Aguilera, Nadal y Francescoli. El segundo compromiso tuvo lugar el 6 de agosto de 1989, con un balance de 0-0. La Selección Colombia ha visitado una decena de veces a su similar de Uruguay, con saldo de 1 victoria, 3 empates y 6 derrotas, con 7 tantos a favor y 15 en contra. Ese triunfo fue histórico. Fue el 5 de julio de 1973, cuando superó a Uruguay 1-0, con tanto de Wellington Ortiz, en el camino hacia Alemania-74. En el balance global, las dos selecciones se han enfrentado 33 veces. Los orientales han cosechado 15 victorias contra 10 de los cafeteros, con 8 empates. Uruguay anotó 46 tantos y permitió 36. Formaciones:Uruguay: Fabián Carini; Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín y Jorge Fucile; Diego Pérez, Álvaro González, Walter Gargano; Diego Forlán, Sebastián Abreu y Luis Suárez.Colombia: Agustín Julio; Rubén Darío Bustos, Luis Amaranto Perea, Walter Moreno y Estiven Vélez; Freddy Guarín, Gerardo Bedoya, Yulián Anchico y Giovanny Hernández; Wason Rentería y Falcao García. Árbitros: Líber Prudente de Uruguay, asistido por sus compatriotas Miguel Nievas y Robert Muñiz.