Seis años de cárcel para Eric Morris por nexos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de prisión al representante a la cámara Eric Morris Taboada, por sus vínculos con grupos de autodefensa.El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, afirmó que se encontraron evidencias suficientes para demostrar los vínculos del congresista de sucre con grupos paramilitares, a pesar de la petición que en principio hizo la procuraduría que había solicitado la absolución.El Magistrado resaltó que gran parte del fallo se basó en el testimonio del ex jefe paramilitar Jairo Castillo Peralta alias "Pitirri".Agregó que Morris, condenado por el delito de concierto para delinquir, tendrá que pagar una multa de 2.000 salarios mínimos y no tendrá derecho a los beneficios de condena condicional y prisión domiciliariaMorris fue ex alcalde y ex gobernador del departamento de Sucre. Al momento de entregarse a la justicia era Representante a la cámara por el partido Colombia Democrática. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de la Picota en Bogotá.