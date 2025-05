El gobierno colombiano no contempla mediación internacional para solucionar la crisis con Venezuela

A pesar de que el canciller colombiano, Fernando Araujo, tuvo una breve reunión con su homólogo de Brasil, Celso Amorím, para informarle de la crisis diplomática con Venezuela, el gobierno asevera que hasta el momento no contempla la posibilidad de buscar una mediación internacional para superar las diferencias. Araujo, en entrevista con Caracol radio, dijo sostuvo que se reunió con Amorín en la base militar de Catam, para informarlo sobre la situación con Venezuela. "Nosotros no hemos conversado de ninguna mediación, el gobierno no ha contemplado esa posibilidad. Simplemente le estaba haciendo algunos comentarios sobre la situación con Venezuela", señaló.El funcionario dijo que ha estado en conversaciones con varios cancilleres, no sólo con el de Brasil, para explicar la situación con el vecino país. Agregó que por ahora se está a la expectativa de lo que pueda suceder en la jornada electoral en Venezuela el próximo domingo, para evaluar más adelante que espacios se pueden abrir.En cuanto al encuentro que sostuvo con ocho ex cancilleres para analizar la situación con Venezuela, el canciller dijo que les fue explicada detalladamente las funciones que tuvieron la senadora Piedad Córdoba y el presidente Chávez para lograr acercamientos con las Farc, y se habló también de la actual situación con Venezuela.También sostuvo que se sintió respaldado por los ex cancilleres y se declaró dispuesto a consultarlos cuando sea necesario tomar decisiones de grandes trascendencias. En torno a la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el canciller dijo que se tomó la decisión para que se analice a profundidad con el organismo la crisis con Venezuela y también para que se revisen otros temas como la demanda de Nicaragua ante el tribunal de la Haya por la isla de San Andrés. A pesar de que los medios de Venezuela interpretaran las últimas declaraciones del Chávez como una ruptura de relaciones con Colombia, el canciller Araujo explicó que no ha habido un rompimiento oficial de relaciones, toda vez que el gobierno colombiano no ha recibido una notificación formal en ese sentido.